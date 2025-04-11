Modern gümrükler devrede: Ticaret Bakanlığı’ndan lojistik hamlesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret süreçlerini hızlandırmak ve firmaların taleplerine daha etkili yanıt verebilmek amacıyla yeni gümrük müdürlükleri kurduklarını duyurdu. Bakan Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu müdürlüklerin modern ve teknolojik alt yapılarla donatılarak hizmete alındığını belirtti.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlamak, artan işlem hacmi nedeniyle duyulan ihtiyacı ve dış ticaret firmalarımızdan gelen talepleri karşılamak için yeni gümrük müdürlükleri kuruyor, modern ve teknolojik alt yapıyla donatarak faaliyete geçiriyoruz."

Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü ilk beyannamesini tescil etti

Ticaret Bakanı, bu kapsamda 4 Mart 2025 tarihinde faaliyete başlayan Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü’nde dün itibarıyla ilk ihracat gümrük beyannamesinin tescil edildiğini açıkladı.

“Küresel ihracattaki payımızı artıracağız”

Gümrük süreçlerini daha hızlı, kolay, etkin ve izlenebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, "Ülkemizin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payını artırma hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni açılan gümrük müdürlüklerinin hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de dış ticaretin daha verimli işlemesine zemin hazırlaması bekleniyor.