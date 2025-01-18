Moğolistanlı bakan: Moğolistan’a gelin, yatırım gücünüzü ortaya koyun

Hamide HANGÜL

Türkiye ile Moğolistan İş Forumu iki ülke iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleşen forumda, Moğolistan’dan gelen 70 iş insanı, Türk firmalarla işbirliği görüşmesi yaptı. Forumda konuşan Moğolistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Luvsannyam Gantumur, Türk şirketlere, “Moğolistan’a gelin yatırım gücünüzü ortaya koyun” çağrısında bulundu. Türkiye ve Moğolistan firmaları arısındaki işbirliklerini destekleme hazır olduklarının altını çizen Gantumur, “Moğolistan, doğal kaynaklar bakımından zengin. Şu anda maden ürünlerimizi ham olarak ihraç ediyor olsak da yakında işleyip nihai ürün olarak satacağız. Biz, yakın olduğumuz için işbirliklerimiz çok daha başarılı olacaktır” dedi.

“Hayvancılık, e-ticarette fırsat var”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Moğolistan ile 140 milyon dolara yakın bir ticaret hacmi bulunduğunu söyledi. Olpak, “Bunu artıracak potansiyelimiz var. Moğolistan’da internet kullanımının artması, e-ticaret ve dijital teknoloji alanında fırsatlar oluşturuyor. İki ülkenin de güçlü olduğu turizm ve ayrıca et işleme tesisi inşa etmek için hayvancılık alanında iş birlikleri yapılabilir. Nadir madenler de önemli. Bunun yanı sıra özellikle Moğolistan’ın sağlık turizme ilgisi yüksek ve sağlık alanında ülkede yatırımları yıldan yıla artıyor” diye konuştu.

“Bankacılık anlaşmaları yapılmalı”

Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (MNCCI) Başkanı Tur-Od Lkhagvajav da önümüzdeki dönemde iki ülke arasında sivil taşımacılık ve kargo uçuşlarının artırılması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Lkhagvajav, “Ayrıca inşaat sektöründe Türk ve Moğol şirketleri arasında tarım, turizm, madende işbirliklerinin genişletilmesine önem veriyoruz” şeklinde konuştu. DEİK Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Özkan Öztürk, Moğolistan’ın yatırım yapmak isteyen firmalara devlet destekli teşvikler sunması, para transferi için kamu ve özel bankacılık anlaşmalarının yapılması önerisinde bulundu. Bu arada, forumda MNCCI ile DEİK arasındaki Mutabakat Zaptı’nın yenilenmesi anlaşması, Trendyol Group ile Intelmind LLC arasında ve Akyol Deri ile “Mon Torgon Del LLC arasında Mutabakat Zaptı anlaşması imzalandı.

“Uçuş sıklığını artırmaya kararlıyız”

Forum’da konuşan Ticaret Bakan Yarımcısı Mustafa Tuzcu, iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Tuzcu, “Moğolistan’ın tarımsal ekonomisinin geliştirilmesine katkıda buluna bileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Moğolistan’ın büyük pazarlara yakın olduğuna vurgu yapan Tuzcu, “Bu noktada Çin, Kore, Japonya pazarlarına yakın. Yatırım ortamını değerlendirirken, firmalarımızın Moğol firmalarla kuracağı ortaklıklar ile Moğolistan üzerinden entegre ürünlerini bu ülkelere de ulaştırabileceklerini değerlendiriyoruz. Moğolistan’a uçuş sıklığını ve hava kargo sıklığını artırma kararlılığındayız. Dizi film alanında da Moğolistan’da ciddi etki alanımız olduğunu görüyoruz” diye konuştu.