Moody's açıkladı, sıra Fitch'te... Tahminler belli oldu! Türkiye için kredi notu kararı ne olacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 31 Ocak Cuma gecesi açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesine ilişkin analist tahminleri açıklandı. Foreks Haber tarafından 19 analistin katılımıyla yapılan ankete göre, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu mevcut seviyede, yani 'BB-' olarak koruyacağına dair geniş bir görüş birliği bulunuyor.

Ankette, katılımcılardan 11'i Türkiye'nin kredi notu görünümünün "durağan" kalacağını ifade ederken, 8 analist görünümün "durağan"dan "pozitif"e yükseltileceği beklentisini dile getirdi. Katılımcılar arasında Türkiye'nin önde gelen bankaları ve aracı kurumlarından isimler yer alıyor.

Fitch, en son 6 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti. Bu karar, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmenin kredi notuna yansıtılması ancak görünümün sürdürülebilirliğine ilişkin temkinli bir yaklaşımı ortaya koymuştu.

Moody's'in notu geçtiğimiz gün açıklandı

Moody’s, 25 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada beklentilerin aksine Türkiye'nin kredi notunda bir güncelleme yapmadığını ve periyodik değerlendirmesini tamamladığını açıklamıştı.

Türkiye ekonomisinin güçlü ve çeşitlendirilmiş yapısına vurgu yaparak, para politikalarının enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar verdiğini belirten Moody's, ekonomideki istikrarın korunması halinde kredi notunun artabileceğini de duyurmuştu.

2024 kredi notları için "artış yılı" olmuştu!

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye dair kararları da dikkat çekmişti. En son;

* S&P Global 1 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'nin notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmiş,

* Fitch 9 Eylül 2024 tarihinde notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltirken, görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etmiş,

* Moody's ise 19 Temmuz 2024 tarihinde kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmiş, görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.

Scope Ratings ve CI gibi diğer kuruluşlar da benzer şekilde Türkiye'nin kredi notunda yükseliş ancak görünümde durağanlık kararı almışlardı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının belirlenen tarihlerde rapor açıklama zorunluluğu bulunmasa da, Fitch ve CI genellikle bu tarihlerde değerlendirme yayımlıyor. S&P Global, Moody's ve Scope gibi diğer kuruluşlar ise zaman zaman açıklama yapmadan bu tarihleri pas geçebiliyor.

Türkiye'nin 2025 not takvimi

* 31 Ocak 2025: Fitch

* 25 Nisan 2025: S&P Global

* 16 Mayıs 2025: CI

* 30 Mayıs 2025: Scope

* 25 Temmuz 2025: Fitch ve Moody's

* 17 Ekim 2025: S&P Global

Moody's, Standart & Poors ve Fitch'in Türkiye için güncel kredi derecelendirmeleri