Moody’s Arjantin’in kredi notunu iki kademe yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Arjantin’in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını iki kademe yükselterek “Caa3” seviyesinden “Caa1” seviyesine çıkardı. Ancak görünüm, pozitiften durağana revize edildi.

Moody’s, not artışında Arjantin’in dış likiditesindeki iyileşme ve azalan kredi riskini gerekçe gösterdi. Kuruluş, Arjantin’in döviz ve sermaye kontrollerini gevşetmesi ile yeni bir IMF programını desteklemesinin dövize erişimi artırdığını ve dış hesaplar üzerindeki baskıyı hafiflettiğini vurguladı.

Yapılan değerlendirmede, bu adımların ülkenin kredi olayı yaşama olasılığını düşürdüğü belirtilirken, Arjantin’in devlet borcunun hâlâ yatırım yapılabilir seviyenin altında, “önemsiz” seviyede kaldığı ifade edildi.

Moody’s, not görünümündeki durağanlığın, Başkan Javier Milei’nin ekonomik reformları kapsamında kaydedilen ilerlemeyi, devam eden yapısal sorunlar, ticaret koşullarındaki değişkenlik ve dış dengeleme sürecindeki belirsizliklerle dengelediğine işaret etti.

Bu, Moody’s tarafından bu yıl Arjantin’e yönelik yapılan ikinci not artırımı oldu. Kuruluş, Ocak ayında da Arjantin’in notunu “Caa3”e yükseltmiş, pandemi kaynaklı ekonomik dalgalanma ve borç yapılandırma belirsizliği nedeniyle 2020’de yaptığı derin not indirimlerinin ardından beş yıl içinde ilk olumlu adımı atmıştı.