Moody's Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdüğünü duyurdu.

Moody's açıklamasında, Fransa'nın Aa2 olarak teyit edilen kredi notunun yanı sıra ülkenin bütçe yönetiminin zayıf bulunduğunu belirtti. Bütçe açığının genişlemesi ve borç geri ödeme kabiliyetinin düşük olması gibi mali bozulmalar, ülkenin kredi görünümünün düşürülmesine sebep olarak gösterildi.

Fransa’nın mevcut borç yükünün, diğer ülkelerle kıyaslandığında daha büyük riskler barındırdığı vurgulandı.