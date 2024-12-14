Moody's, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu, ülkenin kamu maliyesindeki zayıflama ve siyasi parçalanmalar nedeniyle düşürdü.

Yapılan açıklamada, Fransa'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve yerel para cinsinden kıdemli teminatsız tahvil notları "Aa2"den "Aa3"e indirildi. Bunun yanında, not görünümü "negatif"ten "durağan"a çekildi.

Moody's, Fransa'nın kamu maliyesinin önümüzdeki üç yıl içinde daha da zayıflayacağını ve bunun, büyük açıkları azaltma konusunda etkili tedbirlerin alınıp alınamayacağı konusunda sınırlamalar getireceğini öngörüyor.

2025 yılı için Fransa'nın bütçe açığının, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranının yüzde 6,3'üne ulaşması bekleniyor. 2027'de ise bu oran yaklaşık yüzde 5,2'ye düşmesi öngörülüyor.

Moody's'in tahminlerine göre, Fransa'nın borç-GSYH oranı da 2024'te yüzde 113,3'ten 2027'de yüzde 120'ye yükselecek. Bu ekonomik zorluklarla birlikte, Fransa'nın GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 1,1, 2025'te yüzde 1,0 ve 2026 ile 2027'de ise yüzde 1,4 civarında olması bekleniyor.