Moody's, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti

Moody’s, Hırvatistan’ın kredi notunu "Ba1" seviyesinden "A3" seviyesine yükselttiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmede, bu not artışının temelinde ülkenin mali gücünün yakın ve orta vadede yüksek kalacağına dair beklentilerin olduğu vurgulandı.

Moody’s’e göre, Hırvatistan’ın mali yapısındaki bu olumlu gelişim, hükümet borç yükünün azalması ve Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı çerçevesindeki yapısal reformlar sayesinde sağlandı.

Açıklamada, Hırvatistan’ın GSYH büyüme oranının bu yıl yüzde 3,5’e ulaşmasının beklendiği, 2025-2026 döneminde ise yüzde 3 seviyesine hafif bir yavaşlama göstereceği ifade edildi. Moody’s, ülkenin kredi not görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekti.