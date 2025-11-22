Moody's, İngiltere ve İtalya'nın kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere’nin hem yerel hem de yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3", not görünümünü ise "durağan" olarak korudu.

Moody's tarafından yapılan değerlendirmede, İngiltere ekonomisine ilişkin son incelemelerin ardından ülkenin uzun vadeli kredi notunun aynı seviyede bırakıldığı belirtildi. Not görünümünün “durağan” tutulmasının, ülkenin ekonomik ve mali görünümüne yönelik risklerin dengeli olduğuna işaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere’nin geniş ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısı ile güçlü kurumlarının, kredi notunun korunmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca hükümetin önümüzdeki dönemlerde yüksek bütçe açığını azaltma ve kamu borcunu istikrarlı bir seviyeye çekme yönündeki kararlılığının da değerlendirmede etkili olduğu aktarıldı.

İtalya’nın kredi notu yükseldi

Diğer yandan Moody's, İtalya’nın uzun vadeli kredi notunu "Baa3"ten "Baa2"ye çıkarırken, not görünümünü “pozitif”ten “durağan”a güncelledi.

Kredi kuruluşunun açıklamasında, İtalya’daki ekonomik ve mali reformların, yatırımların verimliliğini artıran daha tutarlı bir siyasi ve politika ortamı oluşturduğu ve not artışının bu çerçevede yapıldığı belirtildi. Ülkenin yüksek kamu borcunun ise 2027’den itibaren aşamalı şekilde gerilemesinin öngörüldüğü ifade edildi.