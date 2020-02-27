Moody's: Negatif reel faiz yatırımcı güvenini zayıflatacak

27 Şubat 2020

Moody's tarafından bugün yayınlanan haftalık "Kredi Görünüm" raporunda Türkiye'nin reel faizinin TCMB PPK'nın Ocak 2020'deki toplantısından bu yana negatif olduğuna dikkat çekildi.



Moody's, "Negatif reel faiz bankalara ve yatırımları Türk Lirası cinsinden kredi vermeyi diğer gelişmekte olan piyasalara göre daha az cazip yapıyor. Bu, merkez bankasının kredibilitesini büyük olasılıkla negatif şekilde etkileyecek. Düşük merkez bankası fazilreninin yurt içi mevduat faizlerinde ödenen faizin daha da düşürülmesine, ekonomide dolarizasyonun daha yüksek bir dereceye çıkması sonucuna yol açması büyük olasılık" değerlendirmesini yaptı.



Moody's negatif reel faizlerin artmasının Türk bankalarının ara sıra yaşanan risk azaltım vakalarına karuz kalmaları riskini artırdığını belirtirken, böyle bir senaryonun gerçekleşmesinin sermaye pişyasalarnına erişimi olağanüstü zorlu hale getirebileceğini vurguladı.