Moody's salgının Türkiye'ye etkilerini 29 Nisan'da değerlendirecek

21 Nisan 2020

Fitch Ratings'in ardından Moody's Analytics de koronavirüs salgınının Türk ekonomisine etkilerinin değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek.



29 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek webinarın konusu "Global Ekonomik Darbe: KOVID-19'un Türk Ekonomisine Etkisi Nasıl Yönlendirilmeli ve Modellendirilmeli" olarak belirlendi.



Toplantıda Moody'sın model methodlojisi ve senaryoları paylaşılacak. KOVİD 19'un kredi kalitesine, karlara, likiditeye ve bilarço yapılarına etkileri tartışılacak.



Webinara Moody's Analytics'den Steve Cochrane, Petr Zemcik ve Dimitrios Papanastasiou katılacak. Moody's webinarın Türkiye saati ile 14.00'da başlayacağını da açıkladı.