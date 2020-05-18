Moody's: Sermaye enjektesi COVID-19 etkilerini hafifletecek

18 Mayıs 2020

Türkiye Varlık Fonu'nun 3 kamu bankasına sermaye enjekte etme kararını değerlendiren Moody's Investors Service, sermaye artırımının bankaların zararları sindirme kapasitelerini ve likiditelerinin güçlendireceğini, giderek zorlaşan faaliyet ortamında kredi profilleri üzerinde oluşan baskıyı yönetmelerine yardım edeceğini bildirdi.



"Sermaye enjekte edilmesi bankalara Türk şirketlerini ve bireyler salgın sırasında desteklemek için yeni kredi imkanı verecek" değerlendirmesini yapan Moody's, bunun zorlu faaliyet ortamı dikkate alındığında gelecekteki riskleri artıracağını da vurguladı.



Sermaye enjekte edilmesinin bankalar için zamanında atılmış bir adım olduğunu anlatan Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralmasını ve 2021'di yüzde 3,5 toparlanmasını beklediklerini de belirttti.



Yapılacak sermaye artırımının yeni kredilerin desteklenmesi için kullanılacağına işaret eden Moody's, enjekte edilecek sermayenin bankaların sermaye rasyolarını sadece kriz öncesi seviyelerine geri getireceğini öngördüklerini de vurguladı.