Moody’s: TCMB Başkanının görevden alınması bankaların notları açısından negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında görevden alınmasının bankaların notları açısından negatif olduğu yorumu yapıldı.

Kuruluşun değerlendirmesinde Ağbal'ın yerine faiz artırımlarının enflasyona katkı yaptığını savunan Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının yatırımcı güvenine hasar verdiği ve bankaların piyasa fonlamasına erişimini zorlaştırdığı savunuldu.

Raporda Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 875 baz puan faiz artırımı ile TL'de yüzde 18 değer artışı yaşandığı, bu durumun bankaların yıl başında pandeminin başından beri erişimde zorlandıkları orta vadeli ve bağlı finansman piyasasına yeniden erişmelerine imkan tanıdığı ifade edildi.

Bankaların döviz likiditesi riskleri azaltıyor

Moody's, merkez bankası kredibilitesi olmayan ortamda bankaların piyasaya erişiminin yeniden daha maliyetli ve kısa vadeli sendikasyonlarla sınırlı hale gelebileceği değerlendirmesi yaptı. Değer kaybeden para birimi ve yükselen enflasyonun ülke içi mevduat sahiplerinin güvenini azaltarak dolarizasyonda daha fazla artışa neden olabileceğini ifade etti. TL'de değer kaybının portföy ve yatırım girişlerini azaltarak hükümet politikaları kaynaklı sermaye kontrolleri kuyruk riskini artırabileceğini iddia etti.

Değerlendirmede Türkiye bankalarının yeterli döviz likiditesine sahip olmalarının ve 2018 kur krizinden bu yana piyasa fonlamasına olan bağımlılıklarını azaltmalarının riskleri azalttığı vurgulandı. Bankacılık sisteminde kredi-mevduat oranının 2017'de yüzde 126 olan seviyesinden 2020'de yüzde 108'e geldiği kaydedildi. Bununla birlikte büyük bankaların piyasa fonlamalarının yüzde 15-32 arasında olduğu dönemde bankaların halen piyasa fonlamasına dayandıkları ve yatırımcı güveninde şok risklerine açık oldukları değerlendirildi.