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Moody’s: TCMB Başkanının görevden alınması bankaların notları açısından negatif

Moody’s, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının bankanın notlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından  hazırlanan raporda Türkiye'de TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 200 baz  puan faiz artırımı sonrasında görevden alınmasının bankaların  notları açısından negatif olduğu yorumu yapıldı.

Kuruluşun değerlendirmesinde Ağbal'ın yerine faiz artırımlarının  enflasyona katkı yaptığını savunan Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının yatırımcı güvenine hasar verdiği ve bankaların  piyasa fonlamasına erişimini zorlaştırdığı savunuldu.

Raporda Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 875 baz puan  faiz artırımı ile TL'de yüzde 18 değer artışı yaşandığı, bu durumun bankaların  yıl başında pandeminin başından beri erişimde zorlandıkları orta vadeli  ve bağlı finansman piyasasına yeniden erişmelerine imkan tanıdığı ifade  edildi.

Bankaların döviz likiditesi riskleri azaltıyor

Moody's, merkez bankası kredibilitesi olmayan ortamda bankaların  piyasaya erişiminin yeniden daha maliyetli ve kısa vadeli sendikasyonlarla  sınırlı hale gelebileceği değerlendirmesi yaptı. Değer kaybeden para  birimi ve yükselen enflasyonun ülke içi mevduat sahiplerinin güvenini  azaltarak dolarizasyonda daha fazla artışa neden olabileceğini ifade  etti. TL'de değer kaybının portföy ve yatırım girişlerini azaltarak  hükümet politikaları kaynaklı sermaye kontrolleri kuyruk riskini  artırabileceğini iddia etti.

Değerlendirmede Türkiye bankalarının yeterli döviz likiditesine  sahip olmalarının ve 2018 kur krizinden bu yana piyasa fonlamasına olan  bağımlılıklarını azaltmalarının riskleri azalttığı vurgulandı. Bankacılık  sisteminde kredi-mevduat oranının 2017'de yüzde 126 olan seviyesinden 2020'de yüzde 108'e geldiği kaydedildi. Bununla birlikte büyük bankaların piyasa  fonlamalarının yüzde 15-32 arasında olduğu dönemde bankaların halen piyasa  fonlamasına dayandıkları ve yatırımcı güveninde şok risklerine açık  oldukları değerlendirildi.