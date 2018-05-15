Moody's: Türk bankacılık sistemi için görünüm negatif

15 Mayıs 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, fonlama ve varlık kalitesi ile ilişkili aşağı yönlü risklerden kaynaklı olarak Türkiye'nin bankacılık sistemi için görünümün negatif olduğunu bildirdi.

Türk bankaları için faaliyet ortamının, yavaşlayan ekonomik büyümeyi etkisiz para politikasını ve yüksek işsizliği içeren faktörlerin bir araya gelmelerinden kaynaklı olarak zorlu olmaya devam edeceğini savunan Moody's, "Bu faktörler kredi talebini bastıracak ve kredi borçlularının borçlarını geri ödeme kapasiteleri üzerinde baskı yaratacak" dedi.

Moody's, Türk ekonomisinde 2017 yılında yüzde 7 olan büyümenin 2018 yılında yüzde 4'e ve 2019'da yüzde 3,5'e yavaşlayacağını tahmin etti.

Raporda, genel resmin Türkiye'ye yönelik bir dış şok riskinin hala oldukça düşük olmakla birlikte yükseldiğine işaret ettiğini savunan Moody's, "Bu, Türk bankacılık sistemini bir yatırımcı güveni kaybına daha duyarlı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Moody's, zorlu faaliyet ortamından, bazı büyük kredi kullanıcıları arasındaki finansal zorluklar ve zayıflayan inşaat sektörü kaynaklı olarak bankaların varlık kalitelerinin büyük olasılıkla kötüleşeceğini ifade eden Moody's, "2017'de yüzde 3 olan sorunlu kredilerin 2018'de yüzde 4 civarına yükselmesi büyük olasılık" dedi.

Bununla birlikte Moody's, Türk Lirası değer kaybetmeye ve kredi büyümesi uluslararası sermaye yaratımının üzerinde olmaya devam etse bile bankaların sermaye seviyelerinin yeterli olmaya devam edeceğini de vurguladı.

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