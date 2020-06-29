Moody's: Türk bankaları kısa vadeli fonlama bağımlılıkları nedeniyle kırılgan

29 Haziran 2020

Büyük gelişmekte olan piyasalarda arasında ciddi farklılaşmalar yaşandığına vurgu yapan Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayınladığı gelişmekte olan piyasalar raporunda, 'Çin ve Rusya'nın büyük mali ve dış manevra alanları var, Arjantin ve Türkiye ise diğer tarafta yer alıyorlar' ifadelerini kullandı.

Moody's raporunda Türk bankacılık sistemiyle ilgili de 'Türkiye'de bankaların kısa vadeli döviz fonlamasına bağımlılıkları, onları piyasaya erişimin sınırlanmasına karşı kırılgan hale getiriyor.' yorumunu yaptı.

Kuruluş, büyük gelişmekte olan piyasaların çoğunda sermaye akışlarının, hisse senedi piyasalarının ve tahvil getiri farklarının yatışmaya başladığını vurguladı. "Piyasa şartlarının oturması ile büyük gelişmekte olan piyasa ülkelerinin çoğunun ciddi ödemeler dengesi krizlerinden kaçınabilecekler" değerlendirmesini yapan Moody's, bu durumun gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ABD Doları likiditesine erişimlerini ve piyasalara dönüşlerini kolaylaştırdığını vurguladı.



Net portföy sermaye girişlerinde toparlanmanın ve döviz rezervlerinin istikrar kazanmasının döviz likiditesinin gelişmekte olan piyasalara dönmekte olduğuna işaret ettiğini belirten Moody's, "Ancak bazı potansiyel istisnalar var. Yükselen stresin hali hazırda pandemi öncesinin üzerinde olmaya devam ettiği, Arjantin ve Türkiye'de dış fonlama riskleri akut olmaya devam ediyor. Ancak gevşeyen finansal şartlar büyük gelişmekte olan piyasa ülkelerinin çoğunda ağır likidite sıkışıklıkları yaşanmasını engelleyecek" değerlendirmesini yaptı.

Gelişmekte olan piyasa bankalarının çoğu için sistemsel risklerin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Moody's, "Gelişmekte olan piyasalarda geçmişte yaşanan bankacılık krizleri sermaye çıkışları ve para birimlerinde değer kayıpları tarafından tetiklenmişti. Bu sefer ise, Türkiye hariç, gelişmekte olan piyasa bankacılık sistemlerinin çoğu kısa vadeli toptan döviz finansmanına bağımlı değiller" dedi.

Moody's Türkiye'de bankaların kısa vadeli toptan döviz fonlamasına, Mart itibariyle gelecek 12 ayda vadesi dolacak 48,5 milyar dolar, bağımlı olmalarının piyasalara erişimin daralmasına karşı bu bankaları kırılgan yaptığını vurguladı.

Gelişmekte olan piyasa bankalarında varlık kalitesi ve karlılığın kaçınılmaz olarak düşeceğini, ancak sermaye tamponlarının güçlü bir ilk savunma hattı sağladığını ifade eden Moody, "Biz ayrıca sistemsel açıdan açıdan önemli bankalara gerektiğinde hükümet desteğinin sağlanacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunduk."