Moody's, Türkiye için 2021 yılında 2 planlı değerlendirme tarihi açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 2021 yılı takvimine göre, Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihleri 4 Haziran 2021 ve 3 Aralık 2021 olacak.

Moody's ayrıca İstanbul ve İzmir için de 11 Haziran 2021 ve 10 Aralık 2021 olmak üzere iki değerlendirme tarihi belirledi.

Moody's, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor.

Moody's'in Türkiye için kredi notu 'Negatif' görünüm ile 'B2' seviyesinde bulunuyor.