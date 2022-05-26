Moody's, Türkiye için beklentilerini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Mayıs ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmedi, ancak 2022 için enflasyon beklentisini yükseltti.

Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak koruyan Moody's, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini Mart ayı güncellemesinde ortaya koyduğu yüzde 35'ten yüzde 52,1'e çıkardı. Moody's 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 30 olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun cuma akşamı Türkiye'ye yönelik kredi notu ve değerlendirmelerini açıklaması bekleniyor.

Büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyon

Moody's, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de COVID-19 salgınına karşı uygulanan kapanma tedbirlerinin arz şoklarını artırdığına ve enflasyonu ateşlediğine işaret ederek 2022 ve 2023 tahminlerini düşürdü.

Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini mart ayında açıkladığı yüzde 3,2'den yüzde 2,6'ya çeken Moody's, gelişmekte olan ekonomiler için de büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indirdi.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil yaptığı değerlendirmede, "Rusya hariç olmak üzere, 2022 veya 2023'te herhangi bir G20 üyesinde resesyon beklemiyoruz. Hala, ekonomik görünümü baltalayabilecek çok sayıda risk var. Bunlar arasında emtia fiyatlarındai ekstra yukarı yönlü baskı, tedarik zinciri bozulmalarının daha uzun süre devam etmesi veya Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama var" dedi.