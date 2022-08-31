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Moody's, Türkiye için beklentilerini güncelledi

Moody's Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e, TÜFE beklentisini ise yüzde 52,1'den yüzde 68,6'ya çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Moody's Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e çıkardı. Kredi derecelendirme kuruluşu, 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 4.5'ten yüzde 2.5'e indirdi.

Moody's, Türkiye için 2022 TÜFE beklentisini yüzde 52,1'den yüzde 68,6'ya, 2023 TÜFE beklentisini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti.

 

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