Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

"Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yapan Moody's, Türk hükümetinin 2023 yılında yapılacak genel seçimleri de düşünerek kredilerde artış destekli büyümeye öncelik vermeye devam edeceğini öngördü.

Moody's bu öngörüsü çerçevesinde Türk ekonomisinin trendin üzerinde reel GSYH büyümesini 2022 ve 2023 yıllarında da devam ettireceğini tahmin ettiklerini belirterek, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4,8 ve 2023 büyüme tahminini yüzde 5 olarak ortaya koydu.

Para politikası duruşunun TCMB'nin enflasyon hedefleme çerçevesinin güvenilirliğini ve liraya güveni zayıflattığını vurgulayan Moody's, "Enflasyon oranının çift hanelerde kalmaya devam etmesi büyük olasılık. Enflasyon oranın 2021 sonunda yüzde 19 ve üzerinde, 2022 sonunda ise yüzde 16 olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Gelişen ekonomilerde yüzde 7,3 büyüme bekliyor

Moody’s, 2021'de G20 ekonomilerinin yüzde 5,8, G20'deki gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 7,3 büyümesini öngörüyor. Gelecek yıl COVID-19 salgını, tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.