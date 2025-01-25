Moody’s, Türkiye için kredi notu kararını açıkladı: Enflasyonda yıl sonu beklentisini de paylaştı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunda bir değişiklik yapmazken, ülkeye ilişkin periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu.

Türkiye’nin Ekonomisi güçlü bir zeminde

16 Ocak'ta yapılan periyodik değerlendirmeye ilişkin açıklama yapan Moody's, Türkiye’nin ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ile makroekonomik politika etkinliğinin, ülkenin kredi notunu destekleyen unsurlar arasında yer aldığını vurguladı. Açıklamada son dönemde uygulanan sıkı para politikalarının ekonomide yeniden denge sağladığı ifade edilirken, bu politikaların Türk lirasına olan güveni artırdığı, enflasyonist baskıları azalttığı ve cari açığı daralttığı belirtildi.

Enflasyonda düşüş beklentisi

Enflasyonun bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 30’a gerilemesinin beklendiği ifade edilen açıklamada ayrıca, swaplar hariç Merkez Bankası döviz rezervlerinin artık pozitif bir seviyeye ulaştığı ve dış kırılganlık risklerini azalttığına dikkat çekildi. Mali politikaların da bu yıl daha kısıtlayıcı bir yapıya bürünmesinin beklendiği belirtilerek, bunun dezenflasyonu ve ekonomik dengeyi destekleyeceği öngörüldü.

Not artışı için şartlar neler?

Moody’s, makroekonomik istikrarın devam ettirilmesi, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşürülmesi ve ekonominin iç talebe dayalı kredi büyümesinden uzaklaştırılması gibi politikaların etkili bir şekilde uygulanmaya devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun artırılabileceğini açıkladı.

Son kredi notu güncellemesi Temmuz 2024’te yapılmıştı

Moody’s, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltmiş ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak belirlemişti.

Bu yılki değerlendirme takviminde Türkiye için ilk kredi notu güncelleme tarihi olarak 24 Ocak gösterilmişti. Ancak kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimde verdiği tarihler, kesin bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Türkiye’ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirme 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

Moody's, Standart & Poors ve Fitch'in Türkiye için güncel kredi derecelendirmeleri