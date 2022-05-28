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Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Moody's'in yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.​​​​​​​

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