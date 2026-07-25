Moody's, Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmedi

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Moody's, açıklamasında söz konusu değerlendirmenin yeni bir kredi notu kararı olmadığını ve yakın dönemde bir not değişikliğine işaret etmediğini bildirdi. Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "durağan" olarak korundu.

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2025'teki yüzde 3,6'lık büyümenin ardından 2026'da yüzde 3,4 büyümesini beklediğini açıkladı. Büyümedeki sınırlı yavaşlamanın, zayıflayan dış talep ve yükselen enerji fiyatlarının hane halkı satın alma gücü üzerindeki etkisinden kaynaklanacağı öngörüldü.

Moody's, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 29'a yükseltirken, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 24 seviyesine gerilemesini beklediğini belirtti. Kuruluş, enerji fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırabileceğine işaret etti.

Türkiye'nin kredi profilini destekleyen unsurlar arasında büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi ile düşük kamu borcu gösterilirken, kurumsal yapı, yönetişim sorunları, yüksek iç siyasi riskler ve dış kırılganlıkların not üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Moody's, cari açığın yüksek enerji ithalatı ve zayıf ihracat nedeniyle 2026'da gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 3,5'ine çıkabileceğini öngördü.