Moody's Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükseltti... Prof. Dr. Hakan Kara pazartesiyi işaret etti

Moody's, merakla beklenen Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Moody's'in Türkiye kararının borsa ve varlık fiyatlarını nasıl etkileceyeceğini değerlendirdi.

Moody's'in kararı varlık fiyatlarını nasıl etkiler?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Kara, "2 kademe not artırımı Pazartesi borsayı ve diğer varlık fiyatlarını olumlu etkiler. Daha da önemlisi, bu gelişme sermaye girişlerinin kalitesini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.