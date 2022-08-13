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Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdü, not görünümünü "negatiften" "durağana" çevirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü, not görünümünü ise "negatiften" "durağana" çevirdiğini duyurdu.

Moody’s kredi notunun düşürülmesine gerekçe olarak, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini gösterdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu ayrıca, Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğini kaydetti.

 