Moody's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir

11 Ekim 2019

YEP'te 2020 için yüzde 5'lik büyüme hedefi olduğunu hatırlatan Moody's bu hedefin kendi beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek "yetkililerin yüzde 5 büyüme için ekonomiyi teşvik etmeleri, daha fazla cari açık ve enflasyonda daha fazla yukarı yönlü baskı anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.

Geçen seneki programla bu programı karşılaştıran Moody's "Geçen sene Türk hükümeti daha düşük ancak sürdürülebilir büyümeyi tolere etmeye hazır görünüyordu, yeni programda ise 2020 ile 2022 arasında yüzde 5'lik daha iddialı büyüme hedefleri var. Bu hedefin ancak Türk ekonomisinde 'yapısal dengesizliklerin daha da kötüleşmesiyle' gerçekleşebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mali teşviklerin de desteğiyle ekonominin bu sene kendi beklentileri ve piyasa beklentisinden daha güçlü büyüdüğünü belirten Moody's, ilk yarıda ekonomideki güçlü performans nedeniyle 2019 büyümesinin yüzde 0.25 olacağını öngördü. Açıklamada "2020 ve 2021'de büyümenin en az yüzde 3'e çıkacağını düşünüyoruz" dendi.