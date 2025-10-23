Moody’s'den Türkiye için dikkat çeken kredi notu açıklaması: Pozitif ivme plato noktasına ulaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Heiko Perjessy, İstanbul’da düzenlenen İslami Bankacılık etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kredi notundaki pozitif ivme artık plato noktasına ulaştı” dedi.

Perjessy, dezenflasyon ivmesinin gözle görülür şekilde yavaşladığını, çekirdek enflasyonun ise aylık yaklaşık yüzde 2 seviyesinde sabitlendiğini söyledi.

Analist, iç talebin “çok güçlü” olabileceğini ifade ederek, bu durumun fiyat istikrarı açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi.

“Siyasi gerilimler kazanımları tersine çevirebilir”

Bloomberg News’un haberine göre Perjessy, Türkiye’de son dönemdeki siyasi gerilimlerin, ekonomi yönetiminin elde ettiği makro istikrar kazanımlarını tersine çevirme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

“Siyasi gürültünün Türkiye’de yatırımcı güvenini zayıflatma konusunda bir geçmişi var” diyen Perjessy, yatırımcı algısının siyasetten doğrudan etkilendiğini belirtti.

“Merkez Bankası bağımsız bir kurum haline gelmedi”

Perjessy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son dönemde para politikasında daha kararlı adımlar atmasına rağmen kurumsal bağımsızlığını tam anlamıyla kazanmadığını söyledi.

“Merkez Bankası işini yapmasına izin verilen bir kurum, ancak nihayetinde daha bağımsız hale gelmedi” diyen Perjessy, Merkez Bankası yasasında bir değişiklik yapılmadığını hatırlattı.

Perjessy ayrıca, Türk kurumlarının muadillerine kıyasla daha zayıf olduğunu ve siyasi müdahalelere karşı savunmasız bulunduğunu ifade etti.