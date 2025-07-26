Moody's'in not artırımının ardından Şimşek'ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltmesini değerlendirdi.

Şimşek, ekonominin hem yurt içi hem de küresel belirsizliklerin yaşandığı zorlu bir dönemi geride bıraktığını ve tekrar olumlu bir döngüye girdiğini belirtti.

Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" dedi.

Şimşek, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç olmak üzere bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak "Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, "Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" dedi.

Ülke kredi notumuz yükseldi.



Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.



Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.



Enflasyonu kalıcı olarak… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 26, 2025

Moody's yükseltti, Fitch teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, dün gece Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini açıkladı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi.

Fitch ise , Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti