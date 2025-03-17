Moody's'ten Alman devine darbe! Sosis işini büyüten Volkswagen’in kredi notu düştü

Alman otomotiv devi Volkswagen'in sosis sektöründeki başarıları kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in notunu düşürmesinin önüne geçemedi. Moody’s, şirketin uzun vadeli kredi notunu “A3” seviyesinden “BAA1” seviyesine düşürdü. Gerekçe olarak, otomotiv sektöründeki sıkıntılar, Çin kaynaklı sert rekabet ve şirketin daralan kârlılığı gösterildi. Görünüm ise negatiften durağana çevrildi.

Volkswagen’in 2024 yılı finansal verileri de bu değerlendirmeyi destekledi. Araç satışları yüzde 3 oranında düşerken, net kâr yüzde 30 geriledi. Bu durum karşısında şirket, 2030 yılına kadar 35 bin kişilik işten çıkarma ve Almanya’daki bazı fabrikaların kapatılmasını içeren yeniden yapılanma süreci başlattı.

Otomotivde zarar, sosis satışında rekor

Otomotiv sektöründe kan kaybeden Volkswagen, gıda üretiminde ise hız kesmiyor. Şirketin 1973’ten bu yana ürettiği ve çalışanlar arasında efsane haline gelen “Volkswagen Currywurst”, 2024’te 8 milyon 552 bin porsiyon satışa ulaşarak rekor kırdı. Bu rakam, Volkswagen’in yıllık araç satış hedefi olan 9 milyon adede oldukça yakın.

Volkswagen İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada “Volkswagen inovasyon demektir. İki, dört ve daha fazla tekerlekte olduğu gibi, tabakta da!” diyerek, gıda üretiminde yakalanan başarıyı vurguladı. Kilian, “Yeni currywurst hamlemiz yolda” sözleriyle sosis işinde büyüme planlarının devam ettiğini de belirtti.

VW ketçap ABD’de tükendi

Volkswagen, sosis üretimiyle sınırlı kalmayarak ketçap işine de adım attı. 2024 yılı içinde 629 bin şişe VW ketçap ve 25 bin adet büyük boy 10 litrelik paket satan şirket, ABD pazarına da giriş yaptı. Gewürz Ketchup Brand adlı ürünü ücretsiz dağıtan Volkswagen, ürünü kısa sürede tükendiğini açıkladı.

Ayrıca, VW, currywurst’un hazır tüketim versiyonunu da VW marka ketçapla birlikte pazara sunmaya hazırlanıyor. Gıda sektöründe yakalanan bu başarı, şirketin otomotiv dışı alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Moody’s uyardı: Rekabet ve zorluklar artıyor

Moody’s, Volkswagen’in otomotivdeki geleceğine dair beklentilerin zayıf olduğunu belirtti. Açıklamada, sıfır emisyonlu araçlara geçişin getirdiği maliyetler, sektör genelindeki zorluklar ve Çinli üreticilerle artan rekabet nedeniyle Volkswagen’in kârlılığı üzerinde baskı oluştuğu vurgulandı.

Şirketin yakın vadede faaliyet kârında önemli bir toparlanma beklenmediği belirtilirken, bu durumun kredi notu düşüşünde etkili olduğu ifade edildi. Moody’s, geçtiğimiz ay benzer şekilde Japon otomobil üreticisi Nissan’ın da kredi notunu düşürmüştü.