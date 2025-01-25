Moody's'ten Arjantin'e güven mesajı: Not artışı ve pozitif görünüm

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Arjantin’in uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu bir kademe yükseltti. Moody's’ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin kredi notu "Ca" seviyesinden "Caa3" seviyesine çıkarıldı.

Moody's, bu not artışının, Arjantin hükümetinin mali ve parasal politikalarındaki güçlü değişimlerin ekonomik dengesizlikleri azaltmaya ve dış finansmanları istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğu değerlendirmesine dayandığını belirtti. Kuruluş ayrıca, alınan önlemlerin, bir kredi olayının gerçekleşme olasılığını azalttığını ifade etti.

Önemli riskler devam ediyor

Moody's açıklamasında, not artırımına rağmen, Arjantin’in yaklaşan dış borç ödemelerini karşılama becerisine ilişkin önemli risklerin devam ettiğine vurgu yaptı. Özellikle sermaye ve döviz kontrollerinin kaldırılması veya beklenmedik olumsuz ekonomik şokların, tahvil sahipleri açısından kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Görünüm "pozitif"e çıkarıldı

Kredi notunun görünümünün "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği açıklandı. Moody's, "pozitif" görünümün, Arjantin’in makroekonomik ayarlamalarını sürdürmesi halinde kredi derecelendirmesinde daha fazla iyileşme olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kuruluş, ekonomik reformların ve mali disiplinin sürdürülmesinin, ülkenin finansal istikrarını artırabileceğine dikkat çekti. Ancak bu süreçte dış borç yükümlülüklerinin dikkatle yönetilmesinin hayati önem taşıdığına da vurgu yaptı.

Moody's’in değerlendirmesi ne anlama geliyor?

Arjantin’in kredi notunun "Caa3" seviyesine yükseltilmesi, ülkenin borç ödeme kapasitesindeki iyileşme beklentisini yansıtsa da hala yüksek risk kategorisinde yer aldığını gösteriyor. "Pozitif" görünüm ise Arjantin’in ekonomik istikrarını sürdürmesi durumunda daha yüksek bir kredi notu alabileceğini işaret ediyor.