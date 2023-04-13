Mor Aronya 400 bin tonluk üretim hedefliyor

2020 yılında firma kurulumuyla, dünyada aronya üretiminde ilk beşte yer alan Biojuice firmasıyla da distribütörlük anlaşması imzalamışlar.

Önce e-ticaretle pazarı hazırlayıp sonra fidanları ekmeye karar verdiklerini söyleyen Songül Koç, “Pandeminin patlamasıyla insanlar daha çok e-ticarete yöneldi. Biz o zaman pazara girmiş olalım diye düşündük. Önce bitmiş ürünün ithalatını yaptık ve sonra hazırlıklarımızı tamamladık. Çünkü kendisine sahip olmadığımız sürece ticaret belli bir yerden sonra çok kârlı değil. Bu arada da tarla aramaya başladık” diyor. İlk etapta 150 bin adet fidan getirdiklerini söyleyen Aynur Rona bunların bir kısmının gümrük işlemleri sürecinde zayi olduğunu ancak şu anda 100 bin fidan büyüttüklerini kaydediyor. Şirketin toplam arazi miktarı 219 dönüm. İşe başlanan yer Yalova olmakla beraber üretimin büyük bir kısmı Kırklareli’nde yapılıyor.

Bir ağaçtan 5 kilo ürün

Aronyadan ağustos sonu eylül başında ürün alınıyor. Bitkinin hem dişi hem erkek özelliği bünyesinde taşıması nedeniyle ekstra bir döllendiriciye gereksinim duyulmuyor. Bitkinin ömrü 20-25 yıl. Songül Koç bir bitkiden yaklaşık iki yaşından itibaren ürün alındığını söylüyor. İlk etapta alınan mevye miktarı 2,5 kilo civarındayken ağaç büyüdükçe bu rakam 5 kiloya kadar çıkıyor.

Mor Aronya Genel Müdürü Sertaç Kılıçaslan fidanların henüz genç olduğu için yıllık üretimlerinin 15-20 ton olduğunu söylüyor. Şirketin hedefi 400 tonluk üretime ulaşmak. Sertaç Kılıçaslan, ağaçların gelişimlerini tamamlamalarıyla 2-3 senede bu hedefe ulaşacaklarını belirtiyor. Şirketin bu yılki işlenmiş ürünlerinin bir kısmı kendi hasatları bir kısmı ise anlaşmalı üreticiden tedarik edilmiş.

11 çeşit ürünü var

Markanın orta vadede kendi üretim tesisini kurma hedefi de bulunuyor. 2021 yılında e-ticaret ortamında başladığı satışlara 2022 yılında butik dükkânları ekleyen Mor Aronya bu yıl eczane, ulusal zincir marketler, otel gibi yeni satış kanallarını eklemeyi hedefliyor. Mor Aronya’nın yüzde 100 aronyadan ürettiği, freeze dry yönetimiyle kurutulmuş aronya, aronya sirkesi, tozu, suyu, kurusu, konsantresi, reçeli, marmelatı ve çiğnenebilir jel formu başta olmak üzere 11 çeşit ürünü bulunuyor.