Morgan Stanley, Akbank ve YKB için beklentilerini değiştirmedi

Morgan Stanley, 2025 yılının ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklayan Akbank ve Yapı Kredi Bankası (YKB) için değerlendirme raporlarını yayımladı. Raporda, her iki banka için de hedef fiyatların ve tavsiyelerin korunduğu belirtildi.

Akbank için hedef fiyat 64 TL, YKB için ise 32 TL olarak sabit bırakıldı. Morgan Stanley, iki hisse için de "endekse paralel getiri" tavsiyesini sürdürdüğünü ifade etti.

Değerlendirmede, Akbank’ın 2025 yılı için özsermaye kârlılığı tahmininin yüzde 30’un üzerinde korunmaya devam ettiği vurgulandı. Öte yandan, Yapı Kredi Bankası'nın açıkladığı kârın, Morgan Stanley’in kendi beklentilerinin yüzde 23 üzerinde gerçekleştiği belirtildi.