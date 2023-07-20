Morgan Stanley CEO’su: En kötüsü geride kaldı

Merkezi New York’ta olan ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin CEO’su James P. Gorman’dan ilginç çıkış… Gorman, ABD bankacılık sektöründe yatırım bankacılığı ve alım satım işlem gelirleri alanlarında en kötü dönemin geride kaldığını öngördü.

Bloomberg TV’ye konuşan Gorman, sektörde canlanma beklediğini ancak bunun gelecek yıldan önce başlamasını beklemediğini ifade etti. Gün içinde Morgan Stanley ikinci çeyrek bilançosunu açıklamış, işlem gelirleri analistlerin beklentilerinin altında kalmıştı. Bankanın yatırım bankacılığı gelirleri ise tahminleri aşmıştı. Gorman’ın açıklamaları sonrası Morgan Stanley hisseleri Kasım 2020’den bu yana güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 2.2 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2.5 milyar dolar net kâr elde etmişti. Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1.39 dolar olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 1.24 dolar oldu. Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13.5 milyar dolara çıktı.

Bankanın geliri, 2022'nin ikinci çeyreğinde 13,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. 1935 yılında kurulan ve ABD'nin en büyük ikinci bankası olan JP Morgan'dan bölünerek kurulmuştur. 1997 yılında JPMorgan grubunun, II. Dünya Savaşı'ndan 1980'lere kadar büyüyen gıda devi Sears Holdings Corporation firmasının patronu Dean Witter ile anlaşması sonucu ortaya çıkan şirketin adı Morgan Stanley Dean Witter&Co oldu. Bu firmanın adı sonra yine Morgan Stanley olarak değişti.

Çin bankaları mevcut konut kredilerinin faizlerini kademeli olarak düşürecek

Çin'de yayınlanan Securities Times gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin bankalarının mevcut kont kredilerinin faizlerini kademeli olarak düşürmeleri bekleniyor. Securities Times'a konuşan sektör temsilcileri, stok konut kredisi faiz oranının ayarlanmasının bir süreç olacağını ve ticari bankaların bunu adım adım gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Sektör temsilcileri, bankaların mevcut konut kredisi faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olasılığının daha yüksek olduğunu ve şehir politikalarına göre farklılaştırılmış indirim kuralları uygulanacağını düşünüyorlar.