Morgan Stanley Fed faiz indirim beklentisini 2027 yılına öteledi

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası (Fed) için faiz indirim öngörüsünü revize etti. Banka, yapışkan enflasyon ve ekonomik direnç nedeniyle faiz indirimlerinin bu yıl başlamayacağını açıkladı.

Morgan Stanley ekonomik direnci gerekçe gösterdi

Wall Street bankası çarşamba günü yaptığı açıklamada faiz indirimlerinin ancak gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Morgan Stanley daha önce 2026 yılı içinde indirimlerin başlayacağını tahmin etmişti.

Fed çarşamba günkü toplantısında politika faizini sabit tuttu. Karar süreci 1992 yılından bu yana görülen en büyük bölünmeye sahne oldu.

Piyasalarda Fed kararı sonrası hareketlilik yaşanıyor

Kararın ardından ABD tahvil getirileri son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar ise iki haftanın zirvesine yükseldi.

Enflasyon hala Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrediyor. Son veriler büyüme ve iş gücü piyasasında gücün korunduğuna işaret ediyor.

Para politikası bekle ve gör aşamasına geçti

Morgan Stanley yayımladığı notta faiz indirimi çıtasının yükseldiğini belirtti. Politika yapıcıların daha önceki sıkılaştırma adımlarının etkilerini değerlendirmek için temkinli ilerlediği görülüyor.

Enflasyon baskısı daha ikna edici şekilde hafiflediğinde faiz indirimleri gündeme geliyor. Banka ilk adımların 2027 yılının ocak ve mart aylarında atılacağını öngörüyor.

Küresel belirsizlikler faiz beklentilerini şekillendiriyor

Deutsche Bank da daha önce 2026 yılında faizlerin değişmeyeceğini öngörmüştü. Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Yüksek belirsizlik ortamı merkez bankasının bir sonraki adımlarını sinyallemesini zorlaştırıyor. Mevcut veriler faizlerin uzun süre yüksek kalacağına dair piyasa beklentisini güçlendiriyor.