Morgan Stanley Fed tahminini güncelledi: Aralıkta faizi indirecek mi?
Morgan Stanley, eylül ayı ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in aralık ayında faiz indireceği yönündeki tahminini geri çekti. İstihdam verileri sonrası beklentilerde küçük bir gevşeme olsa da piyasalar aralık ayında faiz indiriminin pas geçileceği görüşünü koruyor.
ABD'de hükümetin 43 gün kapalı olması nedeniyle gecikmeli olarak açıklanan eylül ayı istihdam verilerinin ardından Morgan Stanley Fed'e yönelik faiz tahminini değiştirdi.
Morgan Stanley,Fed'in Aralık ayı toplantısında faizleri düşüreceği yönündeki tahminini geri çekti.
Morgan Stanley stratejistleri, "İstihdamdaki keskin ve yaygın toparlanma, yaz aylarındaki yavaşlamanın abartılmış olabileceğini gösteriyor" dedi.
Şirket, Fed'in artık 2026 yılında Ocak, Nisan ve Haziran aylarında faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3-3,25 seviyesine indirmesini bekliyor.
İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından bu beklentilerde küçük bir gerileme olsa da, piyasalar Fed'in aralık ayında faiz indirimini atlaması yönündeki bahislerini sürdürüyor.