Morgan Stanley ilk çeyrekte beklentileri aştı! Kar ve gelirde yüksek artış

Morgan Stanley, küresel piyasalardaki dalgalanmanın arttığı bir ortamda, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak analistlerin beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Banka, hisse başına 2,60 dolar kar elde etti ve toplamda 17,74 milyar dolar gelir sağladı. Analistler, hisse başına 2,20 dolar kar ve 16,58 milyar dolar gelir bekliyordu.

Geçen yılın aynı döneminde ise banka, hisse başına 2,02 dolar kar ve 15,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu sonuçlar, Morgan Stanley’nin güçlü hisse senedi alım satım performansı ve küresel piyasalardaki belirsizliğe rağmen başarılı bir şekilde yüksek gelir elde ettiğini gösteriyor.

Banka, hisse senedi alım satım gelirlerinin yüzde 45 oranında artış göstermesiyle dikkat çekti. Bu artış, özellikle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ve yatırımcıların volatiliteden faydalanmasına bağlanıyor.

Morgan Stanley CEO'su James Gorman, “Piyasaların dalgalandığı bir dönemde başarılı performans gösterdik. Bu çeyrekte elde ettiğimiz güçlü gelirler, yatırımcı güveninin sağlam olduğunu ve bankanın stratejik yaklaşımının doğruluğunu ortaya koyuyor” şeklinde açıklamada bulundu.