Morgan Stanley, İngiltere'nin 2025 büyüme tahminini aşağı çekti

Morgan Stanley, İngiltere'nin 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Aracı kurum, ekonomik yavaşlama ve işgücü piyasasındaki zayıflık belirtilerine dikkat çekerek büyüme tahminini yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a indirdi.

İngiltere ekonomisinde görülen bu revizyon, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik belirsizlikleri ve zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle işgücü piyasasındaki olumsuz sinyaller, ekonomik toparlanmanın beklenenden daha yavaş gerçekleşeceğine dair endişeleri artırıyor.