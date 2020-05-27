Morgan Stanley, petrol tahminlerini yükseltti

27 Mayıs 2020

Global petrol arz ve talebinde beklenenden daha hızlı bir dengelenme yaşanmakta olduğunu savunan Morgan Stanley, Brent petrolü için 2020 yıl sonu tahminini 40 dolar/varil seviyesine yükseltti.



"Ekonomiler koronavirüs karantina tedbirlerinden çıktıkça talepte beklenenden daha hızlı toparlanma oluyor, dördüncü çeyrekte talebin günlük 97 milyon varil seviyesine toparlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Morgan Stanley, gelecek birkaz çeyrekte petrol piyasasının daha da sıkılaşmasını beklediklerini de vurguladı.



Üçüncü çeyrek için Brent petrolü fiyat tahminini 30 dolar/varilden 35 dolar/varile yükselten Morgan Stanley, dördüncü çeyrek beklentisini 35 dolar/varilden 40 dolar/varile çıkardı ve uzun vadeli tahminini 45 dolar/varil olarak sürdürdü.