Morgan Stanley S&P 500 fiyat hedefini yükseltti

Morgan Stanley, güçlü kurumsal kâr verilerini gerekçe göstererek S&P 500 endeksi için gelecek 12 aylık fiyat hedefini 8 bin 300 puana çıkardı. Bankanın strateji ekibi tarafından paylaşılan yeni hedef, mevcut piyasa seviyelerinden yaklaşık %12 oranında bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Michael Wilson liderliğindeki öz sermaye strateji birimi, 2026 yılı için hisse başına kâr beklentisini 339 dolar olarak belirledi. Bu rakam %23'lük bir büyümeyi temsil ederken, kâr tahminleri 2027 yılı için 380 dolar ve 2028 yılı için 429 dolar seviyesine ulaştı.

Banka analistleri, 8 bin 300 puanlık hedefin 20,5 kat ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanına dayandığını bildirdi. Kurum ayrıca 2026 yıl sonu hedefini 7 bin 800 puandan 8 bin puana revize etti. Stratejistler hazırladıkları notta, endekse yönelik iyimser beklentilerin çarpan genişlemesinden ziyade doğrudan bir kâr hikayesi olduğunu vurguladı. Birinci çeyrek sonuçlarının geniş tabanlı bir kâr direncinin kanıtı olduğu ve S&P 500 endeksi içindeki medyan hissenin son dört yılın en güçlü kâr sürprizini gerçekleştirdiği kaydedildi.

S&P 500 endeksi içinde kâr revizyonları hızlandı

Bilanço sezonunun başında %5 olan kâr revizyon genişliği %22 seviyesine yükseldi. Morgan Stanley, S&P 1500 endeksindeki medyan hisse senedi ileriye dönük kâr büyümesinin yıl başındaki %8 seviyesinden %12'ye yükseldiğine dikkat çekti. Stratejistler, Mart ayındaki düşük seviyelerde yaşanan ve %10'dan daha az olan piyasa düzeltmesini endişe verici değil, sağlıklı bir gelişme olarak nitelendirdi.

Geniş piyasa endeksi olan Russell 3000 kapsamındaki hisselerin yaklaşık yarısının %20 veya daha fazla değer kaybı yaşadığı, buna rağmen ileriye dönük kârların artmaya devam ettiği belirtildi.

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan stratejistler, Morgan Stanley'nin 20,5 katlık çarpan hedefine ulaşması için faiz indirimlerine ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. Bankanın geçmişe dönük testleri, Federal Rezerv'in (Fed) beklemede kaldığı ve kâr büyümesinin güçlü olduğu dönemlerde çarpan genişlemesinin nadir görüldüğünü ancak fiyat getirilerinin sağlam kaldığını gösteriyor. Güçlenen talebin etkisiyle artan fiyatlama gücünün, Fed'in yeni bir faiz artırım döngüsünü tetiklemediği sürece hisse senetleri için destekleyici olacağı öngörülüyor.

Banka sektörel bazda endüstriyel, finansal ve tüketici ürünlerini tercih ederken, yüksek ölçekli teknoloji şirketlerini cazip değerlemeler nedeniyle olumlu değerlendirmeye devam ediyor. Artan kâr beklentileri ve fiyatlama gücü, S&P 500 endeksi üzerindeki yukarı yönlü baskıyı yılın geri kalanında da sürdürecek bir temel unsur olarak görülüyor.