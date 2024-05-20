Morgan Stanley stratejisti S&P 500 hedefini yükseltti

Wall Street'in öne çıkan stratejistlerinden Michael Wilson, şu anda S&P 500'ün Haziran 2025'e kadar yüzde 2 yükseleceğini öngördüğünü açıkladı.

Piyasalar toparlanmaya devam ederken, 2023'teki düşüş görünümü gerçekleşmeyen Wilson, S&P 500 hedefini 4.500'den 5.400 puana yükseltti. Deutsche Bank AG stratejistleri de Cuma günü endeks için 2024 sonu hedefini 5.100'den 5.500'e yükseltmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Wilson, Pazar günü Morgan Stanley'linin çeşitli varlıklara ilişkin ikinci yarı görüşlerini paylaştığı bir notta, "ABD'de, ılımlı ıskonto baskısına rağmen güçlü EPS büyümesi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda, endeks bir dizi rekor seviyeye ulaşmış olsa da Wilson, S&P 500 için belirlediği 4.500 puan hedefine defalarca sadık kaldı ve Mart ayında, geniş bir kazanç artışının olmaması nedeniyle endeksin görünümünü yükseltmenin hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi.

Öte yandan Wilson geçtiğimiz ay, artan ekonomik belirsizlik göz önüne alındığında endeksin yönüne ilişkin iddialı tahminlerde bulunmaktan kaçındığını açıkladı. Genel olarak banka, yılın ikinci yarısında riskli varlıkları destekleyecek "olumlu bir makro ortam" beklemesine rağmen, Wilson, veriler daha değişken hale geldikçe ekonomi için daha geniş sonuçları tahmin etmenin zorlaştığı yönündeki görüşünü yineledi.