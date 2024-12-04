Morgan Stanley tahminini güncelledi: TCMB aralıkta faiz indirimine gidecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını dün açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Morgan Stanley, açıklanan enflasyon verisinin ardından, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Morgan Stanley, “Kasım ayında manşet enflasyon yine beklentilerin üzerinde gerçekleşti, ancak yukarı yönlü sürpriz temel olarak işlenmemiş gıdadan kaynaklanırken hizmet enflasyonu ivme kaybetmeye devam etti" diyerek, "TCMB'nin son iletişimi ışığında, bugünkü verinin aralık ayında ölçülü bir faiz indirimi ile uyumlu olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

“İndirim hızı tahminimizi koruyoruz”

Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık toplantısında faiz indirimine başlayacağını düşünen Morgan Stanley, "Aralık ayından itibaren 200 baz puanlık bir indirim hızı tahminimizi koruyoruz, ancak manşet enflasyonda art arda üçüncü bir artış göz önüne alındığında, PPK gelecek yıl için “şahin” bir indirim döngüsünün sinyalini vermek için daha küçük bir indirimi (150 baz puan) tercih edebilir" dedi.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26

2024 sonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 45,1 olduğunu belirten Morgan Stanley, 2025 yıl sonu için enflasyonu yüzde 26 ve nihai faiz oranını yüzde 28,5 olarak beklemeye devam ettiklerini de vurguladı.

“250 baz puanlık faiz indirimi gündemde kalmayı sürdürüyor”

Kasım ayı enflasyon verilerinin para politikası üzerindeki olası etkileri üzerine görüş bildiren Citi ve Barclays ekonomistleri de Türkiye'de aralık ayında 250 baz puanlık faiz indiriminin gündemde kalmayı sürdürdüğünü açıklamıştı. Beklentileri aşan tüketici enflasyonunun para politikasının yönünü etkilemeyeceğini bildiren uzmanlar, gündemdeki gıda fiyatları artışının da yakın gelecekte normalleşeceğini belirtti.