Morgan Stanley: TCMB politika faizini sabit bırakacak

Morgan Stanley, TCMB ile ilgili analizinde bankanın temkinli bir yaklaşım ortaya koyacağını ifade etti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük imzalı yayımlanan notta, “Enflasyon verilerinde aşağı yönlü sürprizler olmaması halinde, Aralık ayında faiz indirimlerine başlamak riskli olabilir çünkü gelecek yılki asgari ücret artışının boyutuna ilişkin belirsizlik muhtemelen Aralık toplantısında sonra çözülecek” dedi.

Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla bırakılmasının geçici olarak alışılmadık derecede yüksek reel faizler anlamına gelse de, Ocak ayındaki artışların enflasyon beklentilerine ve Dövize olası yansımalarını sınırlayabileceğini belirtti.

Küçük, "Bu da reel faizleri kademeli olarak normalleştirmek için kesintisiz bir faiz indirimi döngüsünün önünü açabilir ve makro ihtiyati tedbirlerin finansal koşullarda yarattığı ek sıkılığı ortadan kaldırabilir” dedi.