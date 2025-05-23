Morgan Stanley: TCMB’den ilk faiz indirimi haziranda gelebilir

Morgan Stanley, TCMB’nin enflasyon tahmin aralığını korumasının, para politikasındaki kararlılığın sürdüğünü gösterdiğini belirtti. Ancak haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının “canlı” geçebileceğine dikkat çekildi.

Morgan Stanley’nin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“TCMB, faiz indirimine kapıyı tamamen kapatmış değil. Bankalararası piyasa faizlerinde yaşanan gevşeme ve bugünkü iletişim dili, Haziran PPK toplantısının bir faiz indirimi açısından olası olduğunu düşündürüyor.”

Banka, mayıs ayında açıklanacak enflasyonun TCMB’nin öngördüğü gibi yüzde 2’nin altında kalması ve devlet destekli kredi paketlerinin sınırlı ölçekli olması durumunda, ilk faiz indirimi adımının haziran ayında atılabileceğini belirtti.

“Carry Trade için uygun zemin”

Morgan Stanley ayrıca mevcut piyasa koşullarında "carry trade" stratejisinin cazip olabileceğini vurgulayarak, 3 aylık USD/TRY forward kontratlarında kısa pozisyon alma eğiliminde olduklarını ifade etti.