Morgan Stanley: TCMB'den "şahin bir sürpriz" gelebilir

Morgan Stanley, TCMB'nin 17 Nisan'daki faiz toplantısında “şahin bir sürpriz” yapmasını ihtimal dışı bırakmıyor.

Bloomberg News’te yer alan değerlendirmeye göre, aralarında Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da bulunduğu yedi analistin hazırladığı notta, bu olası sürprizin politika faizinin artırılması ya da faiz koridorunun üst bandında ilave bir sıkılaşma adımı şeklinde gerçekleşebileceği belirtildi.

17 Nisan toplantısı, piyasalarda para politikasının yönüne ilişkin önemli sinyallerin beklendiği kritik bir tarih olarak öne çıkıyor.