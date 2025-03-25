Morgan Stanley, Türk tahvillerinde "beğen" duruşunu kaldırdı

Morgan Stanley, Türk tahvilleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yayımladı.

Morgan Stanley analistleri yayımladıkları raporda yüksek risk primi dolayısıyla Türk tahvillerinde 'beğenisini' kaldırdı.

Opsiyonlar yoluyla carry trade'i sürdürürken, ticarete girmek isteyen yatırımcılara “beklemelerini” tavsiye eden analistler, "Asimetrik faiz koridorunun daha yüksek belirsizliklere karşı bir tampon olmaya devam etmesini bekliyoruz" dediler.

Yılsonu enflasyonu tahmini güncellendi

Döviz baskılarının sınırlı kalması ve enflasyonist baskıların hafiflemeye başlaması halinde Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğini söyleyen Morgan Stanley, yılsonu enflasyonunu yüzde 29 ve yılsonu politika faizini yüzde 33,5 olarak öngördü.

Morgan Stanley ayrıca, şimdiye kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık offshore carry trade pozisyonunun çözüldüğü tahmin edildiğini ve son gevşemeden önce 36,5 milyar dolarlık carry trade pozisyonu olduğunun öngörüldüğünü de belirtti.