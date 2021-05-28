Morgan Stanley: Türkiye'nin büyümesi yavaşlayacak

Yurtiçinde piyasalar 31 Mayıs'ta açıklanacak olan büyüme rakamlarına odaklanmışken bir negatif haber de uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley'den geldi. Morgan Stanley analistlerine göre Türkiye'nin büyümesi daha da yavaşlayacak.

Türkiye ekonomisi salgın yılının tamamında yüzde 1,8 büyürken, 2020'nin son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyümüştü. 31 Mayıs'ta açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme verileri bu nedenle son derece önemli.

Morgan Stanley analizine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin ekonomik büyümesi yıllık bazda yüzde 5,3 olacak. Çeyreklik olarak bakıldığında ise kurumun beklentisi yüzde 1,25 büyüme olacağını yönünde.

Morgan Stanley analistleri büyümeye tüketim harcamalarındaki toparlanmanın ve ithalattaki güçlü performansa karşın dış talebin katkı sunacağını belirtti. Tüm bu değerlendirmelerin ardından kurum 2021 yılı tamamı için büyümenin tahminini yüzde 4,8 olarak açıkladı.

Morgan Stanley analistleri mayıs enflasyonuna ilişkin de öngörü de bulunarak enflasyon beklentisini yüzde 17,3'e çıkarttı. Enflasyon için yılın zirvesinin ise ağustos ayında yüzde 17,7 ile görüleceği belirtildi. Morgan Stanley raporuna göre yıl sonu itibariyle ise enflasyon yüzde 14,7'ye çekilecek.