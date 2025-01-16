Morgan Stanley ve Bank of America 2024 son çeyrek kârını açıkladı

Geçen yılın son çeyreğinde ABD'deki yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin net kârı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 142 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın aynı döneminde 2,22 dolara çıktı.

Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 16,2 milyar dolara yükseldi. Morgan Stanley'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde elde ettiği net kâr ve gelir piyasa beklentilerini aştı.

Bank of America'nın kârını ikiye katladı

Bank of America'nın net kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkarak 6,7 milyar dolara yükseldi. Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın son çeyreğinde 82 sente çıktı.

Bank of America'nın geliri ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 25,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 22 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America'nın 2024'ün dördüncü çeyreğindeki net kâr ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de dün bilançolarını açıklayan bankalardan JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs'ın kârları da geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmıştı.