Morgan Stanley ve Bank of America'nın üçüncü çeyrek kârları beklentiyi aştı

ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA) ve Morgan Stanley, üçüncü çeyrek mali sonuçlarında piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Varlık bakımından ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America, hisse başına 1,06 dolar kâr açıkladı. Bu sonuç, 95 sentlik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Bankanın net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 8,5 milyar dolara yükselirken, gelirleri de 27,5 milyar dolarlık tahmini aşarak 28,24 milyar dolara ulaştı.

BofA’nın net faiz geliri 15,23 milyar dolar ile 15,03 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı. Yatırım bankacılığı gelirleri ise 2,01 milyar dolar olarak kaydedildi; bu da 1,61 milyar dolarlık piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Bank of America hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 14 değer kazanırken, güçlü bilanço sonrası piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,2 yükseliş gösterdi.

Morgan Stanley de beklentileri aştı

Diğer yandan Morgan Stanley de üçüncü çeyrekte güçlü performans sergiledi. Şirket, 18,2 milyar dolar net gelir ve hisse başına 2,80 dolar kâr açıkladı. Beklentiler sırasıyla 16,7 milyar dolar gelir ve 2,10 dolar kâr düzeyindeydi.

Morgan Stanley’nin hisse işlemleri geliri 4,12 milyar dolar ile 3,41 milyar dolarlık tahmini aşarken, varlık yönetimi net geliri de 8,23 milyar dolar ile 7,78 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı.

Şirket çeyrek dönem boyunca 1,1 milyar dolar tutarında hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Morgan Stanley hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 24 oranında yükseldi. Şirketin hisseleri, net gelirin tahminleri aşmasının ardından yüzde 3, yükseldi.