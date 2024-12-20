Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini: TÜRK-İŞ'in beklentisi yanında yüksek kaldı! İşte sebebi...

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınması beklenen faiz kararları ve 2025 asgari ücret zammına dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.

19 Aralık tarihli raporlarında, banka, asgari ücret artışıyla ilgili belirsizliğin devam ettiğini vurgularken, TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük artış talebine rağmen artışın yüzde 35’in altında kalacağına dair beklentilerini açıkladı. Ancak, daha yüksek bir artış olasılığının göz ardı edilmediği ifade edildi.

Banka ekonomistleri, TCMB'nin faiz indirimleriyle ilgili olarak, faizlerin 200 baz puanlık bir indirimin ardından daha sınırlı bir şekilde devam edebileceğini öngördü. Bu duruma ilişkin olarak, asgari ücret artışıyla ilgili belirsizliklerin enflasyon tahminleri üzerinde etkili olabileceği de belirtildi. Morgan Stanley ekonomistleri, 2025 yılı için enflasyon beklentilerini yüzde 26 olarak öngörürken, bu tahminin büyük ölçüde asgari ücret artış beklentilerine dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dezenflasyon süreci ve ekonomik denetimle ilgili önceki açıklamalarını dikkate alan Morgan Stanley, asgari ücretteki artışın daha mütevazı bir seviyede kalmasını bekliyor. Ancak, yüzde 30-35 bandındaki artış beklentisinin yanı sıra, herhangi bir ek artışın enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olabileceği de ifade edildi. Banka, asgari ücrette 10 puanlık ek artışın enflasyon tahminlerini 2-2,5 puan kadar artırabileceği uyarısında bulundu.