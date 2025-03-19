Morgan Stanley'den Borsa İstanbul kararı

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., faaliyet izinlerinden feragat ederek Borsa İstanbul üyeliğinden ayrıldı. Karar BİST Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 19 Mart 2025 tarihi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Üyeliği sonlandırıldı

Açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunduğu ve bu başvurunun olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu: MSI) Borsa üyeliğinin sonlandırıldığı ifade edildi.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., uzun yıllardır Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir aracı kurum olarak hizmet veriyordu.