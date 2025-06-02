Morgan Stanley'den çarpıcı petrol öngörüsü: Fiyatlar düşmeye devam edecek

2023'te gönüllü olarak üretim kesintisine giden OPEC+ grubunun sekiz üyesi, kesintilerin art arda dördüncü kez geri alınacağını duyurmuştu. Morgan Stanley'e göre OPEC+ üç ay daha üretimi artırmaya devam edecek ve 2,2 milyon varillik düşüşün tamamı ekim ayına kadar geri alınacak.

Kota artış hızının yavaşladığına dair çok az işaret var

Analistlere göre, üretimdeki artış küresel arz fazlası riskini de gündeme getirirken kota artış hızının yavaşladığına dair çok az işaret var. Öte yandan yüksek kotalı Suudi Arabistan ile Kuveyt ve Cezayir'inde üretim artışı için alan yaratacağı düşünülüyor. Ancak, kota artışlarının '8'li Grup'un geri kalanı için orantılı üretim artışlarına yol açması beklenmiyor.

Üç artış daha bekleniyor

Morgan Stanley, üretici grubun günde 411.000 varillik üç artış daha yapacağı yönüde görüş bildirirken, Goldman Sachs ise bir ay daha artış beklendiğini belirtmişti. Her iki banka da fiyat tahminlerini ve yılın ilerleyen dönemlerinde bir bolluğun oluşacağı yönündeki öngörülerini korudu.

Ancak Morgan Stanley'e göre, "kota ve üretim arasındaki kopukluk" nedeniyle fiili üretim artışlarının daha yüksek hedefleri karşılaması pek olası değil.

Banka, Brent vadeli işlemlerinin yılın son iki çeyreğinde varil başına ortalama 57,50 dolar, 2026'nın ilk yarısında ise 55 dolar olacağını öngörüyor.