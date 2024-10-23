Morgan Stanley'den Dolar/TL tahmini: 2024 sonunda beklenenden güçlü olabilir...

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı politikalarının Türk Lirası'nı desteklediğini açıkladı.

Yatırım bankası, TL'nin 2024 sonu için tahmin edilen seviyelerden daha güçlü olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Morgan Stanley raporunda TCMB’nin sıkı para politikasının döviz kurları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Morgan Stanley'nin raporunda, “TL'nin yıl sonunda öngördüğümüz USD/TRY kuru olan 36'ya kıyasla daha güçlü bir performans sergileme riski var. 2025 sonu itibarıyla USD/TRY kurunu 43 seviyesinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Raporda, "2025'in ilk yarısında TCMB’nin daha yavaş bir faiz indirim patikasına gireceğini tahmin ediyoruz. Bu, para biriminin tahvillerden daha cazip olmasını sağlayacak bir faktör" denildi.